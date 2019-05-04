Защитник Виктор Лёв подписал новый контракт с «Йокеритом»

Финский хоккейный клуб «Йокерит» подписал новый контракт с защитником Виктором Лёвом, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. 26-летний Лёв поставил подпись под соглашением сроком на два сезона.



В 56 матчах прошедшего регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги защитник записал на свой счёт 17 (7+10) баллов при полезности «+8» и 67 минутах штрафного времени. В среднем Лёв проводил на площадке около 17 с половиной минут за встречу. В Кубке Гагарина провел 5 матчей и набрал 1 (0+1) очко.



В сезоне-2018/19 «Йокерит» удачно провёл регулярный чемпионат, завершив его на четвёртом месте в Западной конференции. В плей-офф финский коллектив вылетел в первом раунде, проиграв московскому «Динамо» (2-4).