Варицкий: «Витязь» связывает определённые надежды с приходом Кравеца

Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий поделился мнением о назначении Михаила Кравеца главным тренером подмосковного клуба:



«Михаил Григорьевич как тренер сейчас в отличном возрасте. Набрал опыта в командах Континентальной хоккейной лиги как ассистент, в молодежной лиге и ВХЛ как главный тренер, и теперь, я убежден, готов к переходу на новый качественный уровень.



Мы в клубе связываем с приходом Кравеца определенные надежды, рассчитываем на приток свежей крови.



Мы укрепляемся легионерами, о чем сообщили на официальном сайте клуба, готовим новые приобретения российских хоккеистов, о чем сообщим вскоре», – приводит слова функционера официальный сайт команды.



55-летний Кравец ранее никогда не возглавлял клубы КХЛ. В течение трёх сезонов он входил в тренерский штаб СКА (2009/10, 2012/14), после чего работал тренером ХК «Сочи» (2014/16). Нынешний сезон Кравец начинал в должности главного тренера клуба МХЛ «СКА-Варяги», а заканчивал в клубе ВХЛ «СКА-Нева».

Кравец: для меня великая радость — возглавить клуб КХЛ