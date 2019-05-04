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Михайлис: нормально отношусь к натурализации, для Казахстана это плюс

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Михайлис: нормально отношусь к натурализации, для Казахстана это плюс
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Нападающий сборной Казахстана Никита Михайлис высказал мнение о натурализации игроков.

«Как отношусь к тому, что ключевую роль в нашей сборной играют некоренные казахстанцы? Нормально. Это большие профессионалы, помогающие другим расти. У них огромный опыт. Глядя на них, где-то меняешь свой стиль. Всю жизнь играл в российской манере, а здесь приезжают американцы и канадцы, и ты понимаешь, что это совсем другой уровень. У них всё быстрее. Наблюдаешь за ними и черпаешь массу полезного. Для сборной Казахстана это только плюс.

Игра с Беларусью? Не скажу, что это прямо принципиальный матч. Но наша задача — выиграть чемпионат мира, поэтому настрой соответствующий», — приводит слова форварда «Прессбол».

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