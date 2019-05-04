Михайлис: нормально отношусь к натурализации, для Казахстана это плюс

Нападающий сборной Казахстана Никита Михайлис высказал мнение о натурализации игроков.



«Как отношусь к тому, что ключевую роль в нашей сборной играют некоренные казахстанцы? Нормально. Это большие профессионалы, помогающие другим расти. У них огромный опыт. Глядя на них, где-то меняешь свой стиль. Всю жизнь играл в российской манере, а здесь приезжают американцы и канадцы, и ты понимаешь, что это совсем другой уровень. У них всё быстрее. Наблюдаешь за ними и черпаешь массу полезного. Для сборной Казахстана это только плюс.



Игра с Беларусью? Не скажу, что это прямо принципиальный матч. Но наша задача — выиграть чемпионат мира, поэтому настрой соответствующий», — приводит слова форварда «Прессбол».

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