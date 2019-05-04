Монтгомери: Бишоп — кирпичная стена, которую просто так не пробьёшь

Главный тренер клуба НХЛ «Даллас Старз» Джим Монтгомери после победы в пятом матче серии с «Сент-Луис Блюз» (2:1, 3-2 в серии) высоко оценил игру голкипера Бена Бишопа, отразившего 38 бросков из 39. Бишоп был признан первой звездой дня.



«Бен Бишоп — лучший игрок матча. Точка. Я бы сказал, что соперник выглядел сегодня лучше, но наш вратарь стал тем, кто перетянул одеяло на нашу сторону. Как это, кстати, уже много раз бывало в этом году. Мы совершенно не волновались, когда он допустил ту ошибку, приведшую к голу Шварца, потому что он всегда найдет возможность исправиться. Он наша кирпичная стена, которую просто так не пробьёшь», — приводит слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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