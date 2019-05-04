Сборная Казахстана досрочно обеспечила себе выход в элиту ЧМ

В матче чемпионата мира по хоккею в дивизионе сборная Литвы переиграла команду Южной Кореи со счетом 2:1. Благодаря такому исходу сборная Казахстана досрочно обеспечила себе участие в элитном дивизионе чемпионата мира на следующий сезон.



На данный момент у подопечных Андрея Скабелки три победы из трёх возможных на домашнем турнире — над командами Словении (3:2), Литвы (3:1) и Южной Кореи (4:1).



Сборная Казахстана привезла на турнир следующий состав:



вратари Хенрик Карлссон, Сергей Кудрявцев (оба – «Барыс»), Артём Микушин («Бейбарыс»);



защитники Леонид Метальников («Сарыарка»), Алексей Маклюков, Даррен Диц, Валерий Орехов, Егор Шалапов, Максим Семёнов, Никита Клещенко (все – «Барыс»);



нападающие Мартен Сен-Пьер («Куньлунь Ред Стар»), Антон Некряч («Бейбарыс»), Талгат Жайлауов, Аркадий Шестаков, Евгений Рымарёв (все – «Торпедо» УК), Никита Михайлис, Брэндон Боченски, Дастин Бойд, Дмитрий Шевченко, Антон Сагадеев, Павел Акользин, Егор Петухов, Алихан Асетов (все – «Барыс»).