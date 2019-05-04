Овечкин и Кузнецов сыграют во втором звене сборной России в матче с Финляндией

Стал известен состав сборной России на матч с командой Финляндии на Еврохоккейтуре, информирует официальный «твиттер» Федерации хоккея России. Встреча состоится сегодня, 4 мая, начало — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Напомним, в первой игре на чешском этапе Евротура подопечные Ильи Воробьёва потерпели поражение от сборной Швеции со счётом 4:6.



Сборная России:



Георгиев (Сорокин);

Сергачёв — Нестеров, Гусев — Малкин — Кучеров;

Орлов — Зайцев, Овечкин — Кузнецов — Дадонов;

Хафизуллин — Зуб, Григоренко — Анисимов — Капризов;

Елесин, Ковальчук — Андронов — Плотников, Телегин.



На грядущем чемпионате мира сборная России будет играть в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.



Календарь чемпионата мира по хоккею 2019 года