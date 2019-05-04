Стал известен состав сборной России на матч с командой Финляндии на Еврохоккейтуре, информирует официальный «твиттер» Федерации хоккея России. Встреча состоится сегодня, 4 мая, начало — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Напомним, в первой игре на чешском этапе Евротура подопечные Ильи Воробьёва потерпели поражение от сборной Швеции со счётом 4:6.
Сборная России:
Георгиев (Сорокин);
Сергачёв — Нестеров, Гусев — Малкин — Кучеров;
Орлов — Зайцев, Овечкин — Кузнецов — Дадонов;
Хафизуллин — Зуб, Григоренко — Анисимов — Капризов;
Елесин, Ковальчук — Андронов — Плотников, Телегин.
На грядущем чемпионате мира сборная России будет играть в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.
Календарь чемпионата мира по хоккею 2019 года
Овечкин и Кузнецов сыграют во втором звене сборной России в матче с Финляндией