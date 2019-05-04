Ртищев: я играл в финале Кубка Гагарина, а это уже говорит о многом

Нападающий системы московского ЦСКА Никита Ртищев поделился эмоциями от дебюта в финальной серии Кубка Гагарина.



«После того, как «Звезда» вылетела из Кубка Петрова, мне позвонили из клуба, сообщили, что дают один выходной день, после чего я должен буду присоединиться к основе и продолжать сезон в ЦСКА. У меня был опыт выступления в КХЛ в регулярном чемпионате, но плей-офф – это совершенно новый опыт. Первую смену получилось провести только во втором матче серии против «Авангарда». Когда выходил на площадку немного нервничал, все-таки матч финальной серии, очень ответственный момент. В целом, смена удалась, даже силовой приём успел провести.



Физически к матчам КХЛ я был готов, а что касается тактики, то особых проблем не возникло: у всех клубов из системы ЦСКА примерно одинаковая модель игры, одинаковая тактика. Поэтому тренерам не приходилось что-то объяснять мне персонально.



Это было очень круто: окунулся в атмосферу плей-офф, выйти на лёд. Пусть сыграл всего пару смен, но для меня это был важный шаг. Так или иначе, я играл в финале Кубка Гагарина, а это уже говорит о многом», — цитирует игрока официальный сайт МХЛ.

