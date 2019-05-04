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ЧМ-2019: стали известны составы команд на матч Казахстан — Беларусь

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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ЧМ-2019: стали известны составы команд на матч Казахстан — Беларусь
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Стали известны составы сборных Казахстана и Беларуси на матч чемпионата мира по хоккею. Напомним, команды выступают во втором по силе дивизионе мирового хоккея. Начало встречи — в 14:30 мск. Команда Казахстана уже обеспечила себе выход в элитный дивизион, Беларуси достаточно набрать одно очко.

Сборная Казахстана:

Карлссон;
Метальников – Маклюков, Михайлис – Сен-Пьер – Боченски;
Диц – Орехов, Шевченко – Бойд – Некряч;
Клещенко – Шалапов, Жайлоуов – Сагадеев – Акользин;
Асетов – Рымарев – Шестаков, Семёнов, Петухов.

Сборная Беларуси:

Осипков;
Лисовец – Бэйлен, Демков – Плэтт – Ковыршин;
Соловьёв – Хенкель, Лопачук – Шарангович – Сушко;
Евенко – Устиненко, Китаров – Волков – Феоктистов;
С. Малявко – Кислый – А. Малявко, Бокун, Когалев.

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