Стали известны составы сборных Казахстана и Беларуси на матч чемпионата мира по хоккею. Напомним, команды выступают во втором по силе дивизионе мирового хоккея. Начало встречи — в 14:30 мск. Команда Казахстана уже обеспечила себе выход в элитный дивизион, Беларуси достаточно набрать одно очко.
Сборная Казахстана:
Карлссон;
Метальников – Маклюков, Михайлис – Сен-Пьер – Боченски;
Диц – Орехов, Шевченко – Бойд – Некряч;
Клещенко – Шалапов, Жайлоуов – Сагадеев – Акользин;
Асетов – Рымарев – Шестаков, Семёнов, Петухов.
Сборная Беларуси:
Осипков;
Лисовец – Бэйлен, Демков – Плэтт – Ковыршин;
Соловьёв – Хенкель, Лопачук – Шарангович – Сушко;
Евенко – Устиненко, Китаров – Волков – Феоктистов;
С. Малявко – Кислый – А. Малявко, Бокун, Когалев.
ЧМ-2019: стали известны составы команд на матч Казахстан — Беларусь