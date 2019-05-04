ЧМ-2019: стали известны составы команд на матч Казахстан — Беларусь

Стали известны составы сборных Казахстана и Беларуси на матч чемпионата мира по хоккею. Напомним, команды выступают во втором по силе дивизионе мирового хоккея. Начало встречи — в 14:30 мск. Команда Казахстана уже обеспечила себе выход в элитный дивизион, Беларуси достаточно набрать одно очко.



Сборная Казахстана:



Карлссон;

Метальников – Маклюков, Михайлис – Сен-Пьер – Боченски;

Диц – Орехов, Шевченко – Бойд – Некряч;

Клещенко – Шалапов, Жайлоуов – Сагадеев – Акользин;

Асетов – Рымарев – Шестаков, Семёнов, Петухов.



Сборная Беларуси:



Осипков;

Лисовец – Бэйлен, Демков – Плэтт – Ковыршин;

Соловьёв – Хенкель, Лопачук – Шарангович – Сушко;

Евенко – Устиненко, Китаров – Волков – Феоктистов;

С. Малявко – Кислый – А. Малявко, Бокун, Когалев.