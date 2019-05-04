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Какко сыграет за Финляндию в матче с Россией на Евротуре

Какко сыграет за Финляндию в матче с Россией на Евротуре
Хоккей / Евротур

Стал известен состав сборной Финляндии на матч с командой России на Еврохоккейтуре, сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев. Матч Россия — Финляндия состоится сегодня, 4 мая, начало — в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Сборная Финляндии:

Ланкинен (Лаурикайнен);
Лехтонен — Койвисто, Раяла — Руотсалайнен — Какко;
Сунд — Йокихарью, Песонен — Маннинен — Куусела;
Миккола — Каски, Кивиранта — Луостаринен — Оямяки;
Линдбом — Ваинио, Саллинен — Тёрвяйнен — Анттила.

Сборная Финляндии на грядущем чемпионате мира в Братиславе попала в одну группу с США, Канадой, Германией, Словакией, Данией, Францией и Великобританией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.

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