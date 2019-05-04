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Крейчи: «Коламбус» — не «Торонто», они играют по-другому

Крейчи: «Коламбус» — не «Торонто», они играют по-другому
Хоккей / НХЛ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» Давид Крейчи поделился ожиданиями перед пятым матчем серии плей-офф с «Коламбус Блю Джекетс». После четырёх матчей счёт в противостоянии — 2-2.

«Конечно, мы постараемся учесть предыдущий опыт, но в плей-офф каждый день — это новый день, и завтрашний не станет исключением. Мы готовимся, работаем над определёнными вещами. Соперник — немного другая команда, чем „Торонто“, они играют немного по-другому. Мы должны быть в полной готовности завтра. Это прекрасная возможность для нас повести 3-2 в серии перед поездкой в Коламбус», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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