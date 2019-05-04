Стали известны сочетания звеньев на тренировке сборной Канады перед чемпионатом мира по хоккею 2019 года, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Брент Уоллес. К сборной пока не присоединился нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес, также в сборной ещё есть место для возможных новичков.



Вратари: Блэквуд, Мюррей, Харт.

Шабо — Монтур, Хенрик — Кутюрье — Райнхарт;

Нурс — Сиверсон, Маршессо — Строум — Стоун;

Теодор — Стечер, Манта — Туррис — Макканн;

Фаббро, Джозеф — Бертуцци — Чирелли.



Сборная Канады на ЧМ-2019 попала в одну группу с США, Финляндией, Германией, Словакией, Данией, Францией и Великобританией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.



Календарь чемпионата мира по хоккею 2019 года

Такой Канадой Россию не испугать. Состав крепкий, но золото ЧМ – вряд ли Таварес, Стоун, Кутюрье, Маршессо, Мюррей, а дальше могло бы быть лучше.