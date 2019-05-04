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Журналист пошутил над игрой Россия — Финляндия, сравнив её с «Игрой престолов»

Журналист пошутил над игрой Россия — Финляндия, сравнив её с «Игрой престолов»
Хоккей / Евротур

Североамериканский журналист Алекс Нун в своём «твиттере» подшутил над составами команд в матче России и Финляндии. Журналист сравнил составы с сюжетом из сериала «Игра престолов», намекая на мощную обойму россиян и юного финского таланта Каапо Какко.

Посмотреть видео можно в «Твиттере».

Сборная России:

Георгиев (Сорокин);
Сергачёв — Нестеров, Гусев — Малкин — Кучеров;
Орлов — Зайцев, Овечкин — Кузнецов — Дадонов;
Хафизуллин — Зуб, Григоренко — Анисимов — Капризов;
Елесин, Ковальчук — Андронов — Плотников, Телегин.

Сборная Финляндии:

Ланкинен (Лаурикайнен);
Лехтонен — Койвисто, Раяла — Руотсалайнен — Какко;
Сунд — Йокихарью, Песонен — Маннинен — Куусела;
Миккола — Каски, Кивиранта — Луостаринен — Оямяки;
Линдбом — Ваинио, Саллинен — Тёрвяйнен — Анттила.

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