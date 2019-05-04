Журналист пошутил над игрой Россия — Финляндия, сравнив её с «Игрой престолов»

Североамериканский журналист Алекс Нун в своём «твиттере» подшутил над составами команд в матче России и Финляндии. Журналист сравнил составы с сюжетом из сериала «Игра престолов», намекая на мощную обойму россиян и юного финского таланта Каапо Какко.

Посмотреть видео можно в «Твиттере».



Сборная России:



Георгиев (Сорокин);

Сергачёв — Нестеров, Гусев — Малкин — Кучеров;

Орлов — Зайцев, Овечкин — Кузнецов — Дадонов;

Хафизуллин — Зуб, Григоренко — Анисимов — Капризов;

Елесин, Ковальчук — Андронов — Плотников, Телегин.



Сборная Финляндии:



Ланкинен (Лаурикайнен);

Лехтонен — Койвисто, Раяла — Руотсалайнен — Какко;

Сунд — Йокихарью, Песонен — Маннинен — Куусела;

Миккола — Каски, Кивиранта — Луостаринен — Оямяки;

Линдбом — Ваинио, Саллинен — Тёрвяйнен — Анттила.