Журналист пошутил над игрой Россия — Финляндия, сравнив её с «Игрой престолов»

Североамериканский журналист Алекс Нун в своём «твиттере» подшутил над составами команд в матче России и Финляндии. Журналист сравнил составы с сюжетом из сериала «Игра престолов», намекая на мощную обойму россиян и юного финского таланта Каапо Какко.
Посмотреть видео можно в «Твиттере».
Сборная России:
Георгиев (Сорокин);
Сергачёв — Нестеров, Гусев — Малкин — Кучеров;
Орлов — Зайцев, Овечкин — Кузнецов — Дадонов;
Хафизуллин — Зуб, Григоренко — Анисимов — Капризов;
Елесин, Ковальчук — Андронов — Плотников, Телегин.
Сборная Финляндии:
Ланкинен (Лаурикайнен);
Лехтонен — Койвисто, Раяла — Руотсалайнен — Какко;
Сунд — Йокихарью, Песонен — Маннинен — Куусела;
Миккола — Каски, Кивиранта — Луостаринен — Оямяки;
Линдбом — Ваинио, Саллинен — Тёрвяйнен — Анттила.