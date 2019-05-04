Финны реализовали три большинства, два — после удалений Кучерова

Сборная Финляндии продемонстрировала отличную реализацию большинства в матче со сборной России на Евротуре. Финская сборная забросила россиянам три шайбы при игре в большинстве, два гола были забиты после удалений форварда Никиты Кучерова. У Кучерова в матче на данный момент три двухминутных штрафа.



Георгиев (Сорокин);

Сергачёв — Нестеров, Гусев — Малкин — Кучеров;

Орлов — Зайцев, Овечкин — Кузнецов — Дадонов;

Хафизуллин — Зуб, Григоренко — Анисимов — Капризов;

Елесин, Ковальчук — Андронов — Плотников, Телегин.



Ланкинен (Лаурикайнен);

Лехтонен — Койвисто, Раяла — Руотсалайнен — Какко;

Сунд — Йокихарью, Песонен — Маннинен — Куусела;

Миккола — Каски, Кивиранта — Луостаринен — Оямяки;

Линдбом — Ваинио, Саллинен — Тёрвяйнен — Анттила.