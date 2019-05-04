Финны реализовали три большинства, два — после удалений Кучерова

Сборная Финляндии продемонстрировала отличную реализацию большинства в матче со сборной России на Евротуре. Финская сборная забросила россиянам три шайбы при игре в большинстве, два гола были забиты после удалений форварда Никиты Кучерова. У Кучерова в матче на данный момент три двухминутных штрафа.
Георгиев (Сорокин);
Сергачёв — Нестеров, Гусев — Малкин — Кучеров;
Орлов — Зайцев, Овечкин — Кузнецов — Дадонов;
Хафизуллин — Зуб, Григоренко — Анисимов — Капризов;
Елесин, Ковальчук — Андронов — Плотников, Телегин.
Ланкинен (Лаурикайнен);
Лехтонен — Койвисто, Раяла — Руотсалайнен — Какко;
Сунд — Йокихарью, Песонен — Маннинен — Куусела;
Миккола — Каски, Кивиранта — Луостаринен — Оямяки;
Линдбом — Ваинио, Саллинен — Тёрвяйнен — Анттила.
С Овечкиным и Кузнецовым! Сборная России уступает Финляндии на Евротуре LIVE
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