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Овечкин забил гол, когда у сборной России было на льду шесть нападающих

Овечкин забил гол, когда у сборной России было на льду шесть нападающих
Хоккей / Евротур

Сборная России проиграла команде Финляндии во втором матче на чешском этапе Евротура, встреча завершилась со счётом 1:3. Напомним, в первой игре Еврохоккейтура подопечные Ильи Воробьёва проиграли команде Швеции со счётом 4:6.

Единственный гол россиян был забит в концовке встречи нападающим Александром Овечкиным. Любопытно, что на тот момент сборная России сняла голкипера и на льду было шесть форвардов — Илья Ковальчук, Евгений Кузнецов, Александр Овечкин, Артём Анисимов, Кирилл Капризов, Никита Кучеров.

Счёт был открыт на шестой минуте — финский нападающий Харри Песонен поразил ворота Александра Георгиева благодаря рикошету при игре в большинстве. Во втором периоде коллектив Лаури Марьямяки упрочил преимущество благодаря удачному броску защитника Микко Лехтонена при игре «5 на 4». На 46-й минуте счёт стал 3:0 в пользу финнов — численное преимущество реализовал Оливер Каски. В концовке Овечкин установил окончательный счёт.

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