Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Россия — Финляндия: лучшим игроком россиян стал вратарь Георгиев

Россия — Финляндия: лучшим игроком россиян стал вратарь Георгиев
Хоккей / Евротур

Сборная России проиграла команде Финляндии во втором матче на чешском этапе Евротура, встреча завершилась со счётом 1:3. Напомним, в первой игре Еврохоккейтура подопечные Ильи Воробьёва проиграли команде Швеции со счётом 4:6.

Лучшим игроком в составе россиян стал вратарь Александр Георгиев, отразивший 26 бросков из 29.

Счёт во встрече был открыт на шестой минуте — финский нападающий Харри Песонен поразил ворота Александра Георгиева благодаря рикошету при игре в большинстве. Во втором периоде коллектив Лаури Марьямяки упрочил преимущество благодаря удачному броску защитника Микко Лехтонена при игре «5 на 4». На 46-й минуте счёт стал 3:0 в пользу финнов — численное преимущество реализовал Оливер Каски. В концовке Овечкин установил окончательный счёт.

Россия уступила Финляндии на Евротуре, забил только Овечкин. Как это было
Первая проверка боевого состава россиян перед чемпионатом мира оказалась крайне неудачной.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент