Россия — Финляндия: лучшим игроком россиян стал вратарь Георгиев

Сборная России проиграла команде Финляндии во втором матче на чешском этапе Евротура, встреча завершилась со счётом 1:3. Напомним, в первой игре Еврохоккейтура подопечные Ильи Воробьёва проиграли команде Швеции со счётом 4:6.



Лучшим игроком в составе россиян стал вратарь Александр Георгиев, отразивший 26 бросков из 29.



Счёт во встрече был открыт на шестой минуте — финский нападающий Харри Песонен поразил ворота Александра Георгиева благодаря рикошету при игре в большинстве. Во втором периоде коллектив Лаури Марьямяки упрочил преимущество благодаря удачному броску защитника Микко Лехтонена при игре «5 на 4». На 46-й минуте счёт стал 3:0 в пользу финнов — численное преимущество реализовал Оливер Каски. В концовке Овечкин установил окончательный счёт.

Россия уступила Финляндии на Евротуре, забил только Овечкин. Как это было Первая проверка боевого состава россиян перед чемпионатом мира оказалась крайне неудачной.