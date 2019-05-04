Ковальчук — о баннере Kovy is the best: слава богу, что есть такие поклонники

Капитан сборной России Илья Ковальчук подвёл итоги проигранного матча Евротура со сборной Финляндии (1:3).



«Конечно, мы разочарованы, но это часть подготовки к чемпионату мира. У нас много недавно приехавших ребят, нужно время, чтобы найти взаимопонимание. Сборная Финляндии здорово боролась, работала на льду с серьёзной отдачей. Они были лучше нас. Мы только первый раз все вместе собрались, одна тренировка была. Ребята, которые только что приехали, они ещё просыпаются в три утра, идёт акклиматизация. Хорошо, что все сыграли сегодня. Поняли, что площадка чуть больше и нужно больше двигаться.



Видел ли, что на трибунах были мои личные поклонники и баннер Kovy is the best? Если честно, не видел. Слава богу, что такие ещё есть», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Сборная России потерпела вторую неудачу на Евротуре, проиграв Финляндии