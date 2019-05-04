Ковальчук: не тяжело ли мне в четвёртом звене? Сегодня оно было первым

Нападающий сборной России Илья Ковальчук прокомментировал итоги проигранного матча Евротура со сборной Финляндии (1:3).



«Всё решила игра спецбригад. Соперник забил три гола в большинстве, а мы не смогли сыграть дисциплинированно. Есть разные варианты розыгрыша большинства. Сегодня забили, хотя формально у соперника уже вышел пятый игрок. Нам нужен праворукий игрок сверху, поэтому будем смотреть. Надо бросать больше. Пытаемся завести в пустые ворота, а когда соперник вязкий, нужно играть намного проще.



Не тяжело ли мне в четвёртом звене? Мы же сегодня начинали матч, вы разве не видели? Поэтому мы сегодня были первым звеном», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.