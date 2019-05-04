Воробьёв – об удалениях сборной России: ребятам надо привыкнуть к правилам ИИХФ

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв прокомментировал большое количество удалений в матче с Финляндией (1:3).



«Много удалений, надо ребятам привыкать к правилам ИИХФ. Эту тему надо исключить. В чём основная сложность? Думаю, там более чистый хоккей.



Несколько удалений Кучерова? Мы верим в команду, не переходим на персоналии сейчас. Кучеров готовится к чемпионату мира, идёт тренировочный процесс, обучающий, и всё вместе взятое», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



Счёт был открыт на шестой минуте — финский нападающий Харри Песонен поразил ворота Александра Георгиева благодаря рикошету при игре в большинстве. Во втором периоде коллектив Лаури Марьямяки упрочил преимущество благодаря удачному броску защитника Микко Лехтонена при игре «5 на 4». На 46-й минуте счёт стал 3:0 в пользу финнов — численное преимущество реализовал Оливер Каски. В концовке Александр Овечкин установил окончательный счёт.

Сборная России играет очень плохо. Финны переиграли нас даже с Овечкиным Ладно игроки НХЛ – они ещё не готовы, но даже люди из КХЛ выглядели слабо на фоне непонятного состава финнов.