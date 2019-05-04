Уильямс — о финале конференции: дайте немного насладиться моментом, ладно?

Капитан «Каролины Харрикейнз» Джастин Уильямс после серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (4-0) не стал отвечать на вопрос о том, каким он представляет себе финал Восточной конференции.



«Не хочу об этом говорить. Дайте немножко насладиться моментом, ладно?» — приводит слова Уильямса официальный сайт НХЛ.



В четвёртом матче серии, который закончился со счётом 5:2, 37-летний Уильямс забросил шайбу и набрал 100-е очко в плей-офф. Для достижения рубежа в 100 очков (39+61) Уильямсу понадобилась 151 игра. В нынешнем розыгрыше плей-офф на его счету 6 (3+3) баллов в 11 встречах.



В финале конференции «ураганы» встретятся с победителем пары «Бостон Брюинз» — «Коламбус Блю Джекетс» (2-2).

Магия «ураганов». «Каролина» разделалась с «Айлендерс» и вышла в финал Востока Сначала, Овечкин, потом Тротц. Все чемпионы досрочно закончили сезон.