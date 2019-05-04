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Скабелка: поздравляю сборную Казахстана с возвращением в топ-дивизион ЧМ

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Скабелка: поздравляю сборную Казахстана с возвращением в топ-дивизион ЧМ
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Главный тренер сборной Казахстана Андрей Скабелка после победы в игре с Беларусью (3:2 ОТ) поделился эмоциями от возвращения команды в элитный дивизион чемпионата мира.

«Хочу поздравить с возвращением нашей команды в топ-дивизион. По игре скажу честно, мне игра понравилась. Думаю, это лучший матч на турнире. Мы создавали моменты, но есть проблемы с их реализацией. Здесь момент, где нужно быть лучше. В целом здорово. Мы уже говорили, что в официальных матчах Казахстан не обыгрывал Беларусь. Рады, что удалось это сделать. Конечно, хотели в основное время, но победа — она и в Африке победа. Хочу отметить надёжную игру вратаря сборной Белоруссии. Когда появляются такие игроки, это вселяет веру в будущее.

Каково играть против соотечественников? Это же профессиональный спорт. Я всю карьеру играл за Беларусь. Но сейчас я тренер, с любой командой хочу выиграть. Какая бы сборная ни была на другой половине, я хочу выиграть», — цитирует Скабелку Sports.kz.

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