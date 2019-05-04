Анттила: приятно противостоять таким хоккеистам, как Овечкин и Кучеров

Нападающий сборной Финляндии Марко Анттила поделился эмоциями после матча Евротура со сборной России (3:1).



«Это большая победа. Внутри команды отличное настроение. Всегда приятно противостоять таким хоккеистам, как Овечкин и Кучеров. Следующий матч со сборной Швеции не сулит лёгкой прогулки, поскольку эта команда побеждала на двух последних чемпионатах мира», — приводит слова Анттилы Iltalehti.

Счёт был открыт на шестой минуте — финский нападающий Харри Песонен поразил ворота Александра Георгиева благодаря рикошету при игре в большинстве. Во втором периоде коллектив Лаури Марьямяки упрочил преимущество благодаря удачному броску защитника Микко Лехтонена при игре «5 на 4». На 46-й минуте счёт стал 3:0 в пользу финнов — численное преимущество реализовал Оливер Каски. В концовке Александр Овечкин пушечным броском при игре в шесть полевых установил окончательный счёт.