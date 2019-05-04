Плющев — о сборной России: на чемпионате мира всё будет по-другому

Заслуженный тренер России Владимир Плющев подвёл итоги второго матча сборной России на чешском этапе Евротура, в котором команда Ильи Воробьёва уступила финнам со счётом 1:3.

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«Пока наша команда выглядит неидеально, но этому есть объяснение: многие игроки только присоединились к сборной, необходима притирка ребят друг к другу. Кроме того, чувствуется, что игроки находятся под нагрузками. Именно по этой причине мы не видели в игре с финнами быстрых скоростей, чем всегда славились те же Овечкин и Ковальчук.



Тренерский штаб пока в поисках идеальных сочетаний, ещё пока далека от идеала игра в большинстве. Но ещё раз подчеркну, никакой трагедии нет, команда планомерно готовится к чемпионату мира. И после 10 мая мы увидим совершенно другую сборную России. Болельщикам не нужно расстраиваться, а необходимо поддержать команду в период становления», — сказал Плющев в интервью «Чемпионату».