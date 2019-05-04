Защитник «Каролины» Тревор ван Римсдайк выбыл из строя на 4–6 месяцев

Защитник «Каролины Харрикейнз» Тревор ван Римсдайк перенёс операцию на травмированном плече, сообщает официальный сайт клуба.



Ожидается, что 27-летний хоккеист выбыл из строя на срок от четырёх до шести месяцев. Защитник повредил левое плечо в первом периоде второго матча серии полуфинала Восточной конференции с «Нью-Йорк Айлендерс» (4-0).



В девяти матчах плей-офф ван Римсдайк не сумел отметиться результативными действиями. Он забросил три шайбы и отдал 11 результативных передач в 78 играх регулярного чемпионата. Кроме того, хоккеист заработал показатель полезности «–4» и 10 штрафных минут. Всего в НХЛ провёл 315 матчей и набрал 61 (14+47) очко.



В 2014 году ван Римсдайк подписал контракт с «Чикаго Блэкхоукс», а спустя три года его выбрал «Вегас Голден Найтс» на драфте расширения. Впоследствии «Каролина» приобрела игрока в результате обмена.

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