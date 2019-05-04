Голы Палата и Ворачека помогли Чехии обыграть шведов на четвёртом этапе Евротура

Сборная Чехии встречалась со Швецией в матче Евротура, который прошёл в Брно. Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.



Календарь и турнирная таблица Евротура



Чешская сборная открыла счёт на 8-й минуте стараниями нападающего Дмитрия Яшкина, которому ассистировал Давид Скленичка. Следующую заброшенную шайбу зрители увидели в концовке встречи — за две минуты до финальной сирены Ондржей Палат поразил пустые ворота. Спустя несколько секунд Якуб Ворачек установил окончательный счёт после того, как шведы снова заменили вратаря на шестого полевого игрока.



В первом матче на турнире сборная Швеции обыграла сборную России со счётом 6:4. Чешская команда проиграла финнам — 2:3. Завтра, 5 мая, чехи встретятся с подопечными Ильи Воробьёва, а шведы сыграют с финнами.