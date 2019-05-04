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Голы Палата и Ворачека помогли Чехии обыграть шведов на четвёртом этапе Евротура

Голы Палата и Ворачека помогли Чехии обыграть шведов на четвёртом этапе Евротура
Хоккей / Евротур

Сборная Чехии встречалась со Швецией в матче Евротура, который прошёл в Брно. Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Календарь и турнирная таблица Евротура

Чешская сборная открыла счёт на 8-й минуте стараниями нападающего Дмитрия Яшкина, которому ассистировал Давид Скленичка. Следующую заброшенную шайбу зрители увидели в концовке встречи — за две минуты до финальной сирены Ондржей Палат поразил пустые ворота. Спустя несколько секунд Якуб Ворачек установил окончательный счёт после того, как шведы снова заменили вратаря на шестого полевого игрока.

В первом матче на турнире сборная Швеции обыграла сборную России со счётом 6:4. Чешская команда проиграла финнам — 2:3. Завтра, 5 мая, чехи встретятся с подопечными Ильи Воробьёва, а шведы сыграют с финнами.

Еврохоккейтур
04 мая 2019, суббота. 19:30 МСК
Чехия
3 : 0
1:0, 0:0, 2:0
Швеция
1:0 – Яшкин (Скленичка) – 07:04 (5x5), 2:0 – Палат – 57:53 (en), 3:0 – Ворачек (Рутта) – 58:49 (en)
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