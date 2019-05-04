Сидоренко: сборная Беларуси не дала себя растоптать

Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко поделился эмоциями после возвращения в элитный дивизион чемпионата мира, при этом команда проиграла Казахстану в овертайме — 2:3.



«Не было особенного празднования. Вы знаете, мы пришли, обнялись. У нас в раздевалке висит флаг Беларуси. Вокруг него обнялись, поблагодарили друг друга. Самое приятное, что ребята отдались полностью. Эмоций в раздевалке уже не было радоваться. Каждый знал, что товарищ поможет, подставит плечо. На этом чемпионате мы не дали себя растоптать. Показали, что есть команда», — приводит слова Сидоренко «Прессбол».

Белорусы сыграют в элитном дивизионе чемпионата мира в 2020 году. Чуть ранее путёвку в элиту получила сборная Казахстана.