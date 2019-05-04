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Сидоренко: сборная Беларуси не дала себя растоптать

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сидоренко: сборная Беларуси не дала себя растоптать
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко поделился эмоциями после возвращения в элитный дивизион чемпионата мира, при этом команда проиграла Казахстану в овертайме — 2:3.

«Не было особенного празднования. Вы знаете, мы пришли, обнялись. У нас в раздевалке висит флаг Беларуси. Вокруг него обнялись, поблагодарили друг друга. Самое приятное, что ребята отдались полностью. Эмоций в раздевалке уже не было радоваться. Каждый знал, что товарищ поможет, подставит плечо. На этом чемпионате мы не дали себя растоптать. Показали, что есть команда», — приводит слова Сидоренко «Прессбол».

Белорусы сыграют в элитном дивизионе чемпионата мира в 2020 году. Чуть ранее путёвку в элиту получила сборная Казахстана.

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