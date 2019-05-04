Бриндамор: «Каролина» повзрослела прямо на глазах в серии с «Вашингтоном»

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор поделился мнением об успехе команды, которая добралась до финала Восточной конференции, одержав победы в двух сериях плей-офф.



«Ахо так быстро всему учится! Всё очень здорово, как и для остальных наших молодых ребят. Играть в это время года — бесценный опыт. Если бы вы спросили меня, чего я не ожидал увидеть, то я бы ответил, что не ожидал такого успеха нашей молодёжи на столь ранней стадии. Обычно на то, чтобы разобраться, как надо играть в плей-офф, уходит немало времени — настолько эта игра отличается. Но эти ребята повзрослели прямо на глазах в серии с «Вашингтон Кэпиталз» и продолжают расти сейчас», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.

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