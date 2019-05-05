Дубль Пастрняка помог «Бостону» обыграть «Коламбус», счёт в серии 3-2

В пятом матче полуфинала Восточной конференции НХЛ «Бостон Брюинз» дома обыграл «Коламбус Блю Джекетс» — 4:3 (0:0; 1:0; 3:3).

Победную шайбу в концовке третьего периода забросил форвард «Брюинз» Давид Пастрняк, который в этой встрече оформил дубль. Самым результативным игроком матча стал нападающий хозяев Брэд Маршан, набравший 3 (1+2) очка.

Видео гола Пастрняка можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин провёл на льду 24 минуты 40 секунд, нанёс два броска в створ ворот и отметился результативной передачей. Владислав Гавриков очков не набрал. Сергей Бобровский отразил 32 броска из 36.

«Бостон» вышел вперёд в серии — 3-2. Следующий матч состоится в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» 7 мая.