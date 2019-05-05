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Дубль Пастрняка помог «Бостону» обыграть «Коламбус», счёт в серии 3-2

Дубль Пастрняка помог «Бостону» обыграть «Коламбус», счёт в серии 3-2
Хоккей / НХЛ

В пятом матче полуфинала Восточной конференции НХЛ «Бостон Брюинз» дома обыграл «Коламбус Блю Джекетс» — 4:3 (0:0; 1:0; 3:3).

Победную шайбу в концовке третьего периода забросил форвард «Брюинз» Давид Пастрняк, который в этой встрече оформил дубль. Самым результативным игроком матча стал нападающий хозяев Брэд Маршан, набравший 3 (1+2) очка.

Видео гола Пастрняка можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин провёл на льду 24 минуты 40 секунд, нанёс два броска в створ ворот и отметился результативной передачей. Владислав Гавриков очков не набрал. Сергей Бобровский отразил 32 броска из 36.

«Бостон» вышел вперёд в серии — 3-2. Следующий матч состоится в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» 7 мая.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 5-й матч
05 мая 2019, воскресенье. 02:15 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
4 : 3
0:0, 1:0, 3:3
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 – Крейчи (Дебраск, Бэкес) – 21:39 (5x5), 2:0 – Маршан (Клифтон, Бержерон) – 44:51 (5x5), 2:1 – Джонс (Веренски, Аткинсон) – 50:33 (5x5), 3:1 – Пастрняк (Маршан) – 51:16 (5x5), 3:2 – Дзингел (Дюшейн, Савар) – 52:07 (5x5), 3:3 – Кукан (Панарин, Андерсон) – 53:58 (5x5), 4:3 – Пастрняк (Маршан, Карло) – 58:32 (5x5)
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