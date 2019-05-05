Владислав Гавриков сыграл больше 14 минут в дебютном матче в НХЛ

В пятом матче полуфинала Восточной конференции НХЛ «Бостон Брюинз» дома обыграл «Коламбус Блю Джекетс» — 4:3 (0:0; 1:0; 3:3). Защитник «Блю Джекетс» Владислав Гавриков дебютировал в НХЛ.

Российский защитник выходил в паре с Дэвидом Саваром и провёл на льду 14 минут 17 секунд, отметившись одним броском в створ при показателе полезности «-1». Также он применил один силовой приём и заблокировал один бросок.

23-летний Гавриков был выбран «Коламбусом» на драфте-2015 под общим 159-м номером. С защитником достигнута договорённость, что в случае вылета «Коламбуса» из плей-офф он пополнит состав сборной России и примет участие в чемпионате мира, который стартует 10 мая. Второй раунд Кубка Стэнли завершается 7-8 мая.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.