Болельщики «Бостона» хором исполнили песню Bon Jovi во время матча

В пятом матче полуфинала Восточной конференции НХЛ «Бостон Брюинз» дома обыграл «Коламбус Блю Джекетс» — 4:3 (0:0; 1:0; 3:3). Во время матча фанаты «Брюинз» хором исполнили песню Livin on a Prayer группы Bon Jovi.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

Победную шайбу в концовке третьего периода забросил форвард «Брюинз» Давид Пастрняк, который в этой встрече оформил дубль. Самым результативным игроком матча стал нападающий хозяев Брэд Маршан, набравший 3 (1+2) очка. Для защитника «Блю Джекетс» Владислава Гаврикова этот матч стал дебютным в НХЛ.

«Бостон» вышел вперёд в серии — 3-2. Следующий матч состоится в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» 7 мая.