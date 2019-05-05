Торнтон устроил стычку с голкипером «Колорадо» Грубауэром — удалили Задорова

«Сан-Хосе Шаркс» победил «Колорадо Эвеланш» в пятом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на арене «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и завершилась со счётом 2:1 (0:0; 1:1; 1:0) в пользу хозяев.

На 48-й минуте матча любопытный эпизод произошёл у ворот «Колорадо». Нападающий «Сан-Хосе» Джо Торнтон устроил стычку с голкипером «лавин» Филиппом Грубауэром. Канадский и немецкий хоккеист обменялись тычками, после чего конфликт был погашен Натаном Маккиннном. По итогам эпизода главные арбитры Тим Пил и Марк Жоанетт зафиксировали нарушение со стороны Никиты Задорова за грубость против Торнтона.

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Главным героем встречи стал чешский форвард «Сан-Хосе» Томаш Гертл, который оформил дубль. Единственную шайбу в составе «Эваланш» забросил Тайсон Джост. Голкипер гостей Грубауэр отразил 37 бросков из 39.

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