Пастрняк — о дубле в ворота Бобровского: наша тройка сыграла великолепно

Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк прокомментировал победу в пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3, 3-2). Чешский форвард отметился двумя заброшенными шайбами, ещё один гол на счету его партнёра по звену Брэда Маршана.

«Наша тройка сыграла великолепно, мы улучшали игру от периода к периоду. Маршан сыграл отлично, показал невероятную игру. Мы поддерживали друг друга, здорово быть частью такого звена. Множество позитивных вещей в каждой смене. Патрис Бержерон, кстати, как всегда, здорово сыграл на вбрасываниях, выиграв 57% из них", — цитирует Пастрняка официальный сайт НХЛ.

«Бостон» вышел вперёд в серии — 3-2. Следующий матч состоится в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» 7 мая.