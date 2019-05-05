Капитан «Коламбуса» Фолиньо: в этой части сезона нет понятия «моральная победа»

Капитан «Коламбус Блю Джекетс» Ник Фолиньо прокомментировал поражение в пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Бостон Брюинз» (3:4, 2-3).

«Горжусь тем, как наши парни боролись, чтобы отыграться, и сделали это. Но в этой части сезона не может быть понятия „моральная победа“. На том, как обидно мы проиграли, нельзя зацикливаться. Сейчас чувствую себя плохо, но надо просто идти дальше.

При 3:3 вся ситуация была в наших руках. Да, то, что произошло, разочаровывает, но мы не имеем права поддаваться этому чувству, потому что у нас еще есть потрясающий шанс. Перед своей публикой, дома, мы должны быть готовы залезть на любую скалу. Мы просто должны стать ещё сильнее и быть полностью готовыми к шестой игре», — цитирует Фолиньо официальный сайт НХЛ.

«Бостон» вышел вперёд в серии — 3-2. Следующий матч состоится в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» 7 мая.