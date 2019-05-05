Раск: Макэвой пожертвовал собой. Панарин — один из лучших при бросках в касание

Голкипер «Бостон Брюинз» Туукка Раск после победы в пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3, 3-2) прокомментировал действия Чарли Макэвоя. Американский защитник на последних секундах матчах сблокировал бросок Артемия Панарина с убойной дистанции.

«Это был великолепный блок. Мы пару раз потеряли шайбу в том отрезке, хотя, понятное дело, и не хотели этого. А он пожертвовал собой и потрясающе сблокировал щелчок. Панарин один из лучших игроков по умению бросить в одно касание, так что кто знает, что бы там получилось», — цитирует Раска официальный сайт НХЛ.

Видео момента также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Бостона».

«Бостон» вышел вперёд в серии — 3-2. Следующий матч состоится в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» 7 мая.