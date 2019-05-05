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Бережков: Плэтт не натурализованный белорус, а натуральный и образцовый

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Бережков: Плэтт не натурализованный белорус, а натуральный и образцовый
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Спортивный директор Федерации хоккея Беларуси Владимир Бережков поделился историей о форварде национальной команды Джеффе Плэтте.

«Для участия в чемпионате мира в составе сборной Джефф выдвинул всего два условия: 1) оплатить давний, ещё времён ЦСКА, билет из Хельсинки, который задолжало ему прежнее руководство (цена вопроса — около 400 евро); 2) отпустить домой сразу после того, как задача выхода в элиту будет решена (не играть «лишний» матч).

Только что я подошёл и спросил: «Джефф, ты летишь сегодня вечером или завтра утром?» На что он ответил: «Нет, я никуда не лечу, буду играть до конца». Это лишь маленькая деталь, характеризующая этого хоккеиста и человека в общей потрясающе сплочённой и заряженной единой целью команде. Я восхищён этим парнем и сегодня особенно горд, что он белорус. Натурализованный, говорите? Натуральный, отвечу вам, образцовый! С ним рядом растут и крепнут, учатся любить и ценить, работать и побеждать. В общем, он с нами!» – написал Бережков на своей странице в «Фейсбуке».

Плэтт: в любом случае приеду в сборную Беларуси. Прикипел, поэтому и приезжаю
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