Макэвой — о блоке после броска Панарина: не смог подставить клюшку. Было больно

Защитник «Бостон Брюинз» Чарли Макэвой после победы в пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3, 3-2) прокомментировал эпизод, произошедший в концовке матча. Американский защитник на последних секундах матча сблокировал бросок Артемия Панарина с убойной дистанции.

«Не смог подставить клюшку под бросок. Говоря честно, шайба просто попала в меня. Было больно, но я в порядке», — сказал Макэвой.

Видео момента также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Бостона».

Победную шайбу в концовке третьего периода забросил форвард «Брюинз» Давид Пастрняк, который в этой встрече оформил дубль. Самым результативным игроком матча стал нападающий хозяев Брэд Маршан, набравший 3 (1+2) очка.

«Бостон» вышел вперёд в серии — 3-2. Следующий матч состоится в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» 7 мая.