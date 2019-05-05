Дебур: приятно оставить Маккиннона на сухом пайке

Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Питер Дебур после победы в пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (2:1, 3-2) прокомментировал окончание результативной серии лидера соперников Натана Маккиннона. Канадец до этой встречи набирал очки на протяжении восьми игр кряду.

«Обороняясь против него, надо действовать юнитом из пяти человек. Поэтому игра форвардов тоже важна, но понятно, что в первую очередь это была задача Бёрнса и Власика. И они сыграли против него великолепно. Хорошо сыграли клюшками, правильно выбирали позицию. Это игроки мирового класса.

Вообще мы в течение всей серии против него хорошо играем, а набранные им очки просто показывают, хоккеистом какого уровня Маккиннон является. Хотя, конечно, было приятно оставить его сегодня на сухом пайке", — цитирует Дебура официальный сайт НХЛ.