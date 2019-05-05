Маршан — о голе: Бобровский потрясающе сыграл, отразив мой первый бросок

Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан после победы в пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3, 3-2) прокомментировал заброшенную шайбу в ворота Сергея Бобровского.

«У меня было несколько моментов, когда я бросал с той позиции, а Бобровский выставлял ловушку и ловил шайбу. Он потрясающе сыграл, отразив мой первый бросок. И я качал головой, потому что это был невероятный сейв», — цитирует Маршана официальный сайт НХЛ.

Победную шайбу в концовке третьего периода забросил форвард «Брюинз» Давид Пастрняк, который в этой встрече оформил дубль. Самым результативным игроком матча стал Маршан, набравший 3 (1+2) очка.

«Бостон» вышел вперёд в серии — 3-2. Следующий матч состоится в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» 7 мая.

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