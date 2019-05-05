«Спартак» заключил новые контракты с Гришиным и Котляревским

Хоккейный клуб «Спартак» заключил новые контракты с двумя игроками — защитником Алексеем Гришиным и форвардом Михаилом Котляревским, информирует официальный сайт московского клуба. Соглашения носят двусторонний характер и рассчитаны до 30 апреля 2020 года.

30-летний Гришин в минувшем сезоне принял участие в 10 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Алексей забросил 2 шайбы и сделал 1 результативную передачу при показателе полезности «+2». Также Гришин провёл 36 игр в ВХЛ за «Химик», где набрал 14 (5+9) очков.

22-летний Котляревский также большую часть сезона провёл в чемпионате Высшей хоккейной лиги (12 (6+6) очков в 43 играх в составе «Химика»), а затем был командирован в расположение «Спартака», за который сыграл девять матчей.