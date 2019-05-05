Черри: на «Каролину» ходят из-за побед, а не празднований

Известный телеведущий телеканала Sportsnet Дон Черри поделился мнением о посещаемости домашних матчей «Каролины Харрикейнз».

«Владелец клуба Том Дандон сказал, что нужно развлекать зрителей, ведь эти люди являются их главными поклонниками. Но вот эти 17 или даже 18 тысяч приходят на матчи потому, что команда сейчас побеждает, а не для того, чтобы посмотреть на празднования», — сказал Черри.

«Каролина» вышла в финал Восточной конференции впервые за 10 лет. В 2009 году «ураганы» в четырёх матчах проиграли «Питтсбург Пингвинз». Следующий раз «Каролина» попала в плей-офф только в текущем сезоне.

85-летний Черри в течение всего сезона критикует игроков «Каролины» за их традицию неординарным способом праздновать победы в домашних матчах. Корифей тренерского и журналистского цеха назвал игроков «Каролины» «кучкой придурков». Клуб выпустил футболки с этой же надписью, сопроводив новость сообщением: «Мы кучка придурков, и у нас есть футболки в качестве доказательства».

Черри: Кубок Стэнли — Священный Грааль, а тут появляются придурки из «Каролины»