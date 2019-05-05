Кагарлицкий: переговоры с «Авангардом» имеют место быть, у меня пять предложений

Нападающий Дмитрий Кагарлицкий, являющийся неограниченно свободным агентом, заявил, что имеет предложения от пяти клубов КХЛ.

«Ясности, в каком клубе начну следующий сезон, нет. Переговоры с „Авангардом“ имеют место быть. На данный момент имею пять примерно одинаковых предложений из России. Конкретики по переговорам с „Динамо“ тоже нет. Жду, что будет дальше с новым руководством», — цитирует Кагарлицкого ТАСС.

В 61 матче минувшего регулярного чемпионата КХЛ форвард забросил 24 шайбы и отдал 37 результативных передач, став лучшим снайпером в команде Владимира Крикунова. В 11 играх плей-офф в его активе 7 (2+5) баллов.

22 апреля 2019 года в московском «Динамо» сменилось руководство. Новым генеральным директором стал Евгений Кровопусков.

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