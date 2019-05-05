Исаев: контракт с «Трактором» закончился. Что дальше — пока не знаю

Защитник «Трактора» Игорь Исаев подвёл итоги минувшего сезона и заявил, что не имеет уверенности в продолжении карьеры в челябинском клубе.

«Еле-еле «залезли в восьмёрку». По сравнению с прошлым годом получился провал. С другой стороны, я получал много игрового времени, набрал немало очков. Такую цель и ставил. Чего нам не хватило? Может, повлияла перестройка… Пришёл новый тренер, а команда оказалась не готова к тем установкам, которые он давал. Начался какой-то сумбур, много поражений. Затем словно вернулись в прошлогодний хоккей. Это стало приносить плоды, но всё равно выступали с перепадами, ещё и потому, что было много травм.

Думаю, обновится состав команды. У меня, между прочим, контракт закончился. Что дальше — пока не знаю. Желание остаться есть, всё устраивает. «Трактор» — мой родной клуб. Пересекался ли когда-нибудь со Скудрой? Нет. Но много про него наслышан. У нас парни работали под его руководством в «Торпедо». Рассказывали. Небольшая картинка с чужих слов имеется», — цитирует Исаева официальный сайт КХЛ.