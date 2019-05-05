Скудра — о работе с Латвией: пока это не для меня, во всём должен быть смысл

Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра ответил на вопрос о селекционной работе, а также заявил, что не думает о работе со сборной Латвии.

«Пока трудно говорить о составе команды. Процесс идёт. Селекцией плотно занимаются спортивный директор и руководство клуба. Естественно, мы в курсе. Обсуждаем, смотрим много видео. Я лично общаюсь с хоккеистами, что входит в мои обязанности. Услышать игрока, объяснить ему какие-то вещи, его роль в команде очень важно. Сейчас ещё сложно сказать, кто какие роли будет исполнять, потому что пазл только активно собирается. К этому вопросу вернёмся чуть позже.

Уход Кравцова? Не хотелось бы употреблять слово «потеря». Думаю, нужно гордиться, что есть такой молодой, талантливый хоккеист, который едет за своей мечтой окунуться в мир НХЛ. Я могу только поддержать хоккеиста. Меня всегда радует, когда у игроков есть цели и они идут к ним. Не всегда этот путь бывает гладким. Это не значит, что сразу всё будет получаться. Если вдруг у Виталика будут какие-то проблемы или появится нужда вернуться, поддержать форму или приобрести качества для игры в НХЛ, мы будем очень рады поработать с ним. Желаем ему удачи, будем следить и гордиться его успехами.

В будущем возглавить сборную Латвии? Сборную Латвии… Знаете, я не так много времени провёл в Латвии. Рано уехал в Северную Америку. Потом играл и заканчивал в России. Пока я был без работы, мне предлагали возглавить другие сборные. Но во всём должен быть смысл. Наверное, не сейчас. Пока это не для меня. Очень важно, чтобы та энергия, которую должен вложить, та работа, те вещи, которыми должен пожертвовать во имя этой работы, должны быть со смыслом. Поэтому возможность поработать с «Трактором» — глоток свежего воздуха для меня. Я вижу, что можно сделать в Челябинске, каких результатов здесь добиться. Тут есть хороший фундамент. Здесь можно полностью окунуться в работу и «грызть» каждый день. Это подстёгивает, это очень интересно», — цитирует Скудру официальный сайт «Трактора».