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Кутюр — о реакции трибун на Павелски: весь лёд мурашками покрылся

Кутюр — о реакции трибун на Павелски: весь лёд мурашками покрылся
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Логан Кутюр после пятой игры серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (3-2) поделился мнением об овации трибун в адрес форварда Джо Павелски.

В середине третьего периода капитан «Шаркс» вышел из подтрибунного помещения, чем привёл в восторг болельщиков команды.

«Об этом никто не знал. Зал шумел как никогда. Это напомнило мне атмосферу седьмого матча с «Вегасом». Тогда зрители так же шумели. Замечательный момент. Весь лёд мурашками покрылся. Перед этой серией Торнтон сказал, что должны играть как можно дольше, чтобы Павелски успел вернуться и получил шанс. Этим мы и занимаемся», — приводит слова Кутюра официальный сайт НХЛ.

Посмотреть видео можно в «Твиттере».

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