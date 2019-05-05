Яшкин: у сборной России есть проблемы, но она обязательно будет готова к ЧМ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и сборной Чехии Дмитрий Яшкин поделился ожиданиями от матча Евротура с командой России. Игра состоится сегодня, 5 мая, начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Календарь чемпионата мира — 2019



«Мне удалось немного поговорить с российскими ребятами, выступающими за «Вашингтон». По правде говоря, я не знал, приедут ли Овечкин, Кузнецов и Орлов в Брно. Теперь ребята здесь, и мне очень любопытно, чем закончится наша игра. Россия проиграла два матча на четвёртом этапе Евротура. У команды есть проблемы, но она обязательно будет готова к чемпионату мира», — приводит слова Яшкина Hokej.cz.



На чемпионате мира сборные России и Чехии попали в одну группу. Встреча с участием двух команд состоится 13 мая.