Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Сборная Швеции обыграла Финляндию в матче заключительного этапа Евротура

Сборная Швеции обыграла Финляндию в матче заключительного этапа Евротура
Хоккей / Евротур

Сборная Швеции встречалась с командой Финляндии в матче четвёртого этапа Евротура, который проходит в Брно (Чехия). Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу шведской команды.

Календарь группового этапа чемпионата мира — 2019

Финны открыли счёт на 6-й минуте стараниями Вели-Матти Савинайнена, реализовавшего численный перевес. Подопечные Рикарда Грёнборга быстро восстановили паритет благодаря голу Денниса Расмуссена, а на 13-й минуте вышли вперёд после точного броска Элиаса Линдхольма, отличившегося в формате «5 на 4». Шведам удалось сохранить минимальное преимущество вплоть до финальной сирены.

Ранее шведы обыграли сборную России со счётом 6:4 и проиграли чехам — 0:3. Финны переиграли Чехию со счётом 3:2 и Россию со счётом 3:1.

Еврохоккейтур
05 мая 2019, воскресенье. 15:00 МСК
Швеция
2 : 1
2:1, 0:0, 0:0
Финляндия
0:1 – Савинайнен (Какко, Иломяки) – 05:12 (5x4), 1:1 – Расмуссен (Крюгер, Ведин) – 08:07 (5x5), 2:1 – Линдхольм (Хёрнквист, Петтерссон) – 12:24 (5x4)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент