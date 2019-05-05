Сборная Швеции обыграла Финляндию в матче заключительного этапа Евротура

Сборная Швеции встречалась с командой Финляндии в матче четвёртого этапа Евротура, который проходит в Брно (Чехия). Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу шведской команды.



Календарь группового этапа чемпионата мира — 2019



Финны открыли счёт на 6-й минуте стараниями Вели-Матти Савинайнена, реализовавшего численный перевес. Подопечные Рикарда Грёнборга быстро восстановили паритет благодаря голу Денниса Расмуссена, а на 13-й минуте вышли вперёд после точного броска Элиаса Линдхольма, отличившегося в формате «5 на 4». Шведам удалось сохранить минимальное преимущество вплоть до финальной сирены.



Ранее шведы обыграли сборную России со счётом 6:4 и проиграли чехам — 0:3. Финны переиграли Чехию со счётом 3:2 и Россию со счётом 3:1.