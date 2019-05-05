Сборная России стала победителем Евротура

Сборная России стала победителем Еврохоккейтура-2018/19. Это стало возможным после победы команды Швеции в игре с Финляндией со счётом 2:1 на заключительном этапе турнира.



У россиян и финнов по 19 очков, но преимущество по дополнительным показателям на стороне подопечных Ильи Воробьёва, которым ещё предстоит провести матч с Чехией. У шведов, завершивших выступление на турнире, 17 очков, у чехов — 14. Таким образом, сборная России не опустится ниже первой строчке даже в случае поражения в заключительной игре с чехами.

На чешском этапе Евротура сборная России проиграла шведам со счётом 4:6 в Стокгольме и финнам со счётом 1:3 в Брно. В заключительной игре Евротура подопечные Воробьёва встретятся с чехами.