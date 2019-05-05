Ворачек не сыграет за Чехию в матче с Россией, Коварж займёт место в воротах

Стал известен состав сборной Чехии на матч Евротура с командой России. Матч Чехия — Россия состоится сегодня 5 мая, начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Коварж (Бартошак);

Ержабек — Заморски, Фролик — Симон — Т. Зогорна;

Коларж — Рутта, Палат — Хитил — Яшкин;

Крейчик — Кундратек, Затович — Коварж — Г. Зогорна;

Мусил — Скленичка, Кубалик — Ганзл — Ржепик, Форжт.

Подопечные Ильи Воробьёва досрочно выиграли Евротур после того, как Финляндия проиграла Швеции со счётом 1:2.

Состав сборной России выглядит следующим образом:

Василевский (Сорокин);

Сергачёв — Нестеров, Григоренко — Малкин — Кучеров;

Орлов — Зайцев, Овечкин — Кузнецов — Капризов;

Хафизуллин — Зуб, Гусев — Анисимов — Дадонов;

Блажиевский, Ковальчук — Андронов — Плотников, Барабанов.