Ворачек не сыграет за Чехию в матче с Россией, Коварж займёт место в воротах

Стал известен состав сборной Чехии на матч Евротура с командой России. Матч Чехия — Россия состоится сегодня 5 мая, начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Коварж (Бартошак);
Ержабек — Заморски, Фролик — Симон — Т. Зогорна;
Коларж — Рутта, Палат — Хитил — Яшкин;
Крейчик — Кундратек, Затович — Коварж — Г. Зогорна;
Мусил — Скленичка, Кубалик — Ганзл — Ржепик, Форжт.
Подопечные Ильи Воробьёва досрочно выиграли Евротур после того, как Финляндия проиграла Швеции со счётом 1:2.
Состав сборной России выглядит следующим образом:
Василевский (Сорокин);
Сергачёв — Нестеров, Григоренко — Малкин — Кучеров;
Орлов — Зайцев, Овечкин — Кузнецов — Капризов;
Хафизуллин — Зуб, Гусев — Анисимов — Дадонов;
Блажиевский, Ковальчук — Андронов — Плотников, Барабанов.