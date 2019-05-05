Сборная Казахстана одолела Венгрию на ЧМ-2019

Сборная Казахстана провела заключительный матч на чемпионате мира, который прошёл в Нур-Султане. Подопечные Андрея Скабелки обыграли Венгрию со счётом 3:1. Обе команды выступают во втором по значимости дивизионе мирового хоккея.



Казахстан — Венгрия — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

1:0 — 23:50 Михайлис (Клещенко, Кудрявцев)

2:0 — 41:52 Некряч (Рымарев) ГБ

2:1 — 45:51 Шофрон (Сираньи)

3:1 — 57:15 Рымарев ГБ



Сборная Казахстана досрочно обеспечила себе место в элитном дивизионе мирового хоккея. Ранее хозяева турнира добились успеха в матчах со Словенией (3:2), Литвой (3:1), Южной Кореей (4:1) и Беларусью (3:2 ОТ). Казахстан выиграл турнир, набрав 14 очков. Вторую путёвку в элиту получили белорусы, набравшие 10 очков.

Скабелка: поздравляю сборную Казахстана с возвращением в топ-дивизион ЧМ