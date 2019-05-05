Владелец «Каролины»: после побед в двух сериях хочу большего, и это проблема

Владелец «Каролина Харрикейнз» Том Дандон поделился мнением о выходе команды в финал Восточной конференции НХЛ.



«Меня спрашивают, волнуюсь ли я во время игры. Я не знаю, выиграем мы или нет, но уверен в том, что мы всё сделаем для победы. И вы это знаете. Этим должен гордиться любой человек, любой игрок и тренер. Мы не сомневаемся в том, что увидим. Для меня это главное. Результат при таком подходе приложится. Конечно, после побед в первых двух раундах я хочу большего, и это проблема.



Мы говорили о том, чтобы болельщики хотели прийти на стадион. Надеюсь, у клуба это получилось. Теперь перед нами в ближайшие годы стоит задача превратить в болельщиков тех, кто не интересовался хоккеем», — приводит слова Дандона официальный сайт НХЛ.

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