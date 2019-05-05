Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

Сидоренко — о натурализации: постоянное следование этой дорогой ведёт в тупик

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Сидоренко — о натурализации: постоянное следование этой дорогой ведёт в тупик
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко прокомментировал игру команды в матче с Южной Кореей (1:4).

«Эмоций нашей команде хватило только на первый, когда и забросили, и контролировали ход игры. Потом сопернику удалось хорошо ловить нас на контратаках. Конечно, хотелось завершить чемпионат победой, но вчера парни отдали слишком много физических и психологических сил в матче с хозяевами.

Главное — мы выполнили задачу, ради которой сюда приехали. Ещё раз поздравляю всех с этим, а сборную Кореи — с победой.

Как отношусь к натурализации игроков? Положительно в разумных границах. Если это действительно шаг на какое-то определённое время. Но постоянное следование этой дорогой ведёт в тупик. Нужно самим развиваться и растить хоккеистов», — цитирует тренера официальный сайт ФХРБ.

Сидоренко: я уже уволился из минского «Динамо»
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент