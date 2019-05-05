Сидоренко — о натурализации: постоянное следование этой дорогой ведёт в тупик

Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко прокомментировал игру команды в матче с Южной Кореей (1:4).



«Эмоций нашей команде хватило только на первый, когда и забросили, и контролировали ход игры. Потом сопернику удалось хорошо ловить нас на контратаках. Конечно, хотелось завершить чемпионат победой, но вчера парни отдали слишком много физических и психологических сил в матче с хозяевами.



Главное — мы выполнили задачу, ради которой сюда приехали. Ещё раз поздравляю всех с этим, а сборную Кореи — с победой.



Как отношусь к натурализации игроков? Положительно в разумных границах. Если это действительно шаг на какое-то определённое время. Но постоянное следование этой дорогой ведёт в тупик. Нужно самим развиваться и растить хоккеистов», — цитирует тренера официальный сайт ФХРБ.

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